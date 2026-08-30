رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، کشاورزی دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین را مهم‌ترین راهکار برای دستیابی به تولید و امنیت غذایی پایدار عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حمیدرضا کتانفروش در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی مردم دارد.

وی افزود: در منابع پایه از جمله آب، خاک و انرژی، ناترازی‌هایی وجود دارد و در همین راستا، برنامه‌هایی برای دستیابی به تولید و امنیت غذایی پایدار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، استفاده از کشاورزی دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان برای افزایش بهره‌وری و دستیابی به امنیت غذایی پایدار دانست.

کتانفروش گفت: افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گسترش سامانه‌های نوین آبیاری و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و نهاده‌های باکیفیت، از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی برای استفاده حداکثری از منابع آبی، افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید در واحد سطح است.

وی افزود: ایجاد ارتباط میان حلقه‌های مختلف تولید و تکمیل زنجیره تولید با هدف افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی و اقتصاد استان نیز از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است.