رسیدن به امنیت غذایی پایدار با کشاورزی دانشبنیان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، کشاورزی دانشبنیان و استفاده از فناوریهای نوین را مهمترین راهکار برای دستیابی به تولید و امنیت غذایی پایدار عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
حمیدرضا کتانفروش در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی مردم دارد.
وی افزود: در منابع پایه از جمله آب، خاک و انرژی، ناترازیهایی وجود دارد و در همین راستا، برنامههایی برای دستیابی به تولید و امنیت غذایی پایدار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، استفاده از کشاورزی دانشبنیان و فناوریهای نوین را از مهمترین اقدامات این سازمان برای افزایش بهرهوری و دستیابی به امنیت غذایی پایدار دانست.
کتانفروش گفت: افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه کشتهای گلخانهای، گسترش سامانههای نوین آبیاری و استفاده از بذرهای اصلاحشده و نهادههای باکیفیت، از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی برای استفاده حداکثری از منابع آبی، افزایش بهرهوری و ارتقای تولید در واحد سطح است.
وی افزود: ایجاد ارتباط میان حلقههای مختلف تولید و تکمیل زنجیره تولید با هدف افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی و اقتصاد استان نیز از دیگر برنامههای اولویتدار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است.