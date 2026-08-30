در آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار همدان چند طرح عمرانی، اقتصادی و آموزشی در شهرستان اسدآباد به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی، اقتصادی و آموزشی در شهرستان اسدآباد

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی، اقتصادی و آموزشی در شهرستان اسدآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در نخستین برنامه با حضور در گلزار شهدای اسدآباد به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق نمود.

همچنین با حضور حمید ملانوری شمسی، عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای اسدآباد با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

این طرح با هدف توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و رونق تولید در بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

همچنین استاندار همدان از روند احداث کارخانه ریخته‌گری فولاد بازدید کرد.

عملیات اجرایی کارخانه فرومنگز نیز با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلار آغاز شد؛ طرحی که برای ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد و در توسعه فعالیت‌های صنعتی شهرستان نقش خواهد داشت.

در بخش عمرانی هم مدرسه روستای «گنجه» با اعتباری افزون بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

همچنین قرار است در روز‌های آینده و با حضور وزیر آموزش و پرورش، استخر دانش‌آموزی، مدرسه شهرک سیداحمد و مجتمع آموزشی شهید سلیمانی در اسدآباد به بهره‌برداری برسد.