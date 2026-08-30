به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در مراسم آغازعملیات اجرایی این واحد‌های مسکونی در کهنوج، از رشد چشمگیر فعالیت‌های بنیاد مسکن در استان خبر داد و بر اولویت‌بندی توسعه جنوب کرمان در حوزه مسکن تأکید کرد

آقای طالبی با تأکید بر رشد قابل توجه استان در تأمین زیرساخت‌های مسکن شهری و روستایی نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: با همین حرکت و جهت‌گیری که آغاز کرده‌ایم و با راهبری معاون عمرانی، امیدواریم بتوانیم چالش مسکن به‌ویژه در مناطق جنوبی استان را پشت سر بگذاریم. این یکی از اولویت‌های ما برای توسعه جنوب استان است.

ایوب سازمند مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان نیز از آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰۰ واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: به هر یک از متقاضیان این طرح، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا می‌شود.