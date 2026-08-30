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به مناسبت هفته دولت ساخت دو فضای آموزشی و بهداشتی با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار رودان گفت: این فضاهای آموزشی و بهداشتی ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه و مرکز جامع سلامت نیز در شهر رودان است.
مرتضی احتشام افزود: اعتبار ساخت این فضاها از محل صندوق ملی زمین و مسکن در راستای تامین زیرساخت آموزشی و بهداشتی مسکن ملی رودان در نظر گرفته شده است.
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وی گفت: امروز همچنین ۳۷ هزار و هفتصد متر مربع از زیر سازی معابر شهر رودان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان بهره برداری شد.