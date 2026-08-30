مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی ادامه داد: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده یا اجرایی می‌شوند.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری و اجرای این طرح ها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم می‌شود.

صفری تصریح کرد: شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاحی شامل یک باب هتل چهارستاره و یک مرکز تفریحی و سرگرمی در ماکو، هتل‌آپارتمان یک‌ستاره در مهاباد، سفره‌خانه سنتی در ارومیه، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در روستای تاریخی حسنلو نقده و سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان‌های بوکان و خوی با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود تا با ورود این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، ظرفیت‌های میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها با حضور مسوولان و مردم در روزهای آتی افتتاح و کلنگ زنی می شود.

صفری خاطرنشان کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افتتاح و کلنگ‌زنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرح‌ها شامل افتتاح سفره‌خانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل پنج ستاره دیاکو بودند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین پروژه‌های در دست ساخت توسط بخش خصوصی در استان را ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و ارزش موافقت اصولی‌های صادر شده توسط این اداره‌کل به میزان ۶۵ همت اعلام کرد.

وی با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌های اقامتی آذربایجان غربی به‌ویژه در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سال‌های پیش رو خواهد بود.