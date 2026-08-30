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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از افتتاح و کلنگ زنی ۱۰ طرح به ارزش سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری روز یکشنبه با اشاره به برنامههای هفته دولت افزود: همزمان با گرامیداشت هفته دولت طرح های فوق با هدف تقویت زیرساختهای اقامتی، رفاهی و توسعه صنعت گردشگری افتتاح یا کلنگزنی میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ادامه داد: این طرحها با مجموع سرمایهگذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستانهای مختلف استان اجرا شده یا اجرایی میشوند.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری و اجرای این طرح ها، زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم میشود.
صفری تصریح کرد: شاخصترین پروژههای افتتاحی شامل یک باب هتل چهارستاره و یک مرکز تفریحی و سرگرمی در ماکو، هتلآپارتمان یکستاره در مهاباد، سفرهخانه سنتی در ارومیه، یک واحد اقامتگاه بومگردی در روستای تاریخی حسنلو نقده و سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستانهای بوکان و خوی با حجم سرمایهگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود تا با ورود این مجموعهها به چرخه خدمترسانی، ظرفیتهای میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: این طرحها با حضور مسوولان و مردم در روزهای آتی افتتاح و کلنگ زنی می شود.
صفری خاطرنشان کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز با حضور علیاصغر شالبافیان، رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افتتاح و کلنگزنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرحها شامل افتتاح سفرهخانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بومگردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفرهخانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل پنج ستاره دیاکو بودند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی همچنین پروژههای در دست ساخت توسط بخش خصوصی در استان را ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و ارزش موافقت اصولیهای صادر شده توسط این ادارهکل به میزان ۶۵ همت اعلام کرد.
وی با اشاره به ضریب بالای اشغال تختهای اقامتی آذربایجان غربی بهویژه در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سالهای پیش رو خواهد بود.