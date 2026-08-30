به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت گاز استان اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان به‌طور موقت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، ساکنان خیابان زینبیه، محله باتون، روبروی عمان سامانی، کوچه ۶۲ و خیابان فلاطوری، بلوار اشراق شمالی، کوچه عرفان فردا دوشنبه ۹ شهریور از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با قطعی گاز مواجه می‌شوند.

همچنین براساس اعلام شرکت، روز سه شنبه ۱۰ شهریور گاز در خیابان بعثت، کوچه شهید دباغیان (کوچه یزد جردی و بن بست‌های منتهی به این کوچه، حد فاصل ضلع شمالی کوچه شهید دباغیان و ضلع جنوبی ابوریحان شرقی) گاز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ قطع است.

از شهروندان درخواست می‌شود، در این مدت شیر‌های وسایل گاز سوز خود را بسته نگه دارند.