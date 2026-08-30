امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: وحدت و همدلی میان شیعه و سنی از مهم‌ترین عوامل حفظ امنیت، آرامش و اقتدار کشور است و مردم و علمای مذاهب اسلامی باید در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه هوشیار باشند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه: وحدت شیعه و سنی ضامن امنیت و اقتدار کشور است

امام جمعه اهل سنت ارومیه: وحدت شیعه و سنی ضامن امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا مامد کلشی‌نژاد روز یکشنبه در همایش وحدت شیعه و سنی شمال آذربایجان‌غربی که به مناسبت هفته وحدت در سلماس برگزار شد، اظهار کرد: مسلمانان با وجود تفاوت در برخی مسائل مذهبی، در اصول و مبانی دین اسلام مشترک هستند و همین مشترکات باید محور همدلی و همکاری میان پیروان مذاهب اسلامی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام و همدلی هستیم و نباید اجازه داد اختلافات مذهبی و قومی زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه ادامه داد: آذربایجان‌غربی نمونه‌ای از همزیستی و زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب مختلف است و مردم شیعه و سنی این استان در طول سال‌های گذشته در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور، حفظ امنیت و توسعه منطقه تلاش کرده‌اند.

ماموستا کلشی‌نژاد با تأکید بر نقش علما و روحانیون در تقویت وحدت گفت: عالمان دینی باید با تبیین مشترکات اسلامی، از دامن زدن به اختلافات جلوگیری کرده و زمینه تقویت برادری و همبستگی میان مردم را فراهم کنند.

وی هفته وحدت را فرصتی برای تقویت پیوندهای میان مسلمانان دانست و اضافه کرد: وحدت تنها به برگزاری مراسم در هفته وحدت محدود نمی‌شود، بلکه باید به عنوان یک اصل مهم در زندگی اجتماعی و تعامل میان پیروان مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی و اسلامی در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرد.