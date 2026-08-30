به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار بهمن و صغاد گفت: یکی از دغدغه‌های مردم تقاضای استقرار ادارات خدمات رسان در حوزه بخش بهمن و صغاد با توجه به بعد مسافت بخش تا مرکز شهرستان بود که با پیگیری‌های انجام گرفته توسط بخشداری بهمن و صغاد، مساعدت فرماندار محترم فرمانداری ویژه، همکاری اتاق اصناف شهرستان و نمایندگی اتاق اصناف بخش بهمن و صغاد امسال در هفته دولت به بهره برداری رسید.

کاوه افزود: در راستای ارتقاء خدمات رسانی به مردم بخش بهمن و صغاد، ۶۰۰ واحد صنفی از مزایای افتتاح نمایندگی اتاق اصناف بخش بهمن و صغاد بهره‌مند می‌شوند و از هزینه‌های این افراد برای مراجعه به مرکز شهرستان کاسته می‌شود.

او بیان کرد: هفته دولت فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تبیین خدمات انجام شده برای مردم است و اجرای این طرح بخشی از تلاش دولت برای ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه بیشتر مردم شریف می‌باشد.