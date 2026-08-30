شقایق نوری‌زاده، فوتبالیست شیرازی، به تیم لیگ برتری ارمنستان پیوست.

فوتبالیست شیرازی، به تیم لیگ برتری ارمنستان پیوست

فوتبالیست شیرازی، به تیم لیگ برتری ارمنستان پیوست





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ شقایق نوری‌زاده، فوتبالیست شیرازی و اهل استان فارس، به تیم «آرتساخ لرنیان» ارمنستان پیوست.

نوری‌زاده که سابقه حضور در رده‌های تیم ملی از نونهالان، نوجوانان و جوانان را در کارنامه دارد، اکنون در لیگ برتر فوتبال بانوان ارمنستان به میدان خواهد رفت.

تیم آرتساخ لرنیان از تیم‌های حاضر در بالاترین سطح فوتبال بانوان ارمنستان است و قهرمان این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات باشگاهی فوتبال اروپا را به دست خواهد آورد.