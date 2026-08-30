فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی در شهرستان مهاباد، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی در شهرستان مهاباد، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان قرار گرفت.

سردار سلمانی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۱۱ هکتار از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی درخصوص رفع تصرف زمین‌ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: بنابه اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمین خواری کشف شده، یک همت برآورد شده و در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار سلمانی در پایان با تقدیر از همکاری‌های خوب و به موقع مردم با پلیس، گفت: از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.