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همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فرآیند واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرآیند واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مسکونی حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن، از امروز هشتم شهریور آغاز شد و متقاضیان ثبتنامشده در سالهای گذشته که تاکنون زمین یا طرحی دریافت نکردهاند، در اولویت قرار دارند.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بر اساس دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی اجرا میشود.
رضا فرهادزاده افزود: فرآیند واگذاری زمین از هشتم شهریور تا هفتم مهر و در چهار مرحله انجام خواهد شد.
وی گفت: در مرحله نخست، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص طرح و ثبتنامشدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند.
فرهادزاده افزود: مرحله دوم از ۱۸ شهریور برای ثبتنامشدگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و مرحله سوم از ۲۸ شهریور برای ثبتنامشدگان سال ۱۴۰۳ به بعد اجرا میشود.
وی ادامه داد: مرحله چهارم نیز از هفتم مهر با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن تأکید کرد: اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن، است و پس از آن ساکنان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت تأمین زمین میتوانند از این امکان استفاده کنند.
فرهادزاده گفت: واجدان شرایط مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک مطلع میشوند و پس از مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن باید روستای موردنظر و مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری ثبت کنند.
وی افزود: پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، زمین به صورت ۹۹ ساله و با پرداخت هزینه آمادهسازی واگذار میشود و در صورت احراز نشدن شرایط یا تکمیل ظرفیت، متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده خواهد شد.