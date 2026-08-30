به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرآیند واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مسکونی حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن، از امروز هشتم شهریور آغاز شد و متقاضیان ثبت‌نام‌شده در سال‌های گذشته که تاکنون زمین یا طرحی دریافت نکرده‌اند، در اولویت قرار دارند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بر اساس دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی اجرا می‌شود.

رضا فرهادزاده افزود: فرآیند واگذاری زمین از هشتم شهریور تا هفتم مهر و در چهار مرحله انجام خواهد شد.

وی گفت: در مرحله نخست، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص طرح و ثبت‌نام‌شدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار دارند.

فرهادزاده افزود: مرحله دوم از ۱۸ شهریور برای ثبت‌نام‌شدگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و مرحله سوم از ۲۸ شهریور برای ثبت‌نام‌شدگان سال ۱۴۰۳ به بعد اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله چهارم نیز از هفتم مهر با فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن تأکید کرد: اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستایی، اعم از ساکن و غیرساکن، است و پس از آن ساکنان شهرهای همجوار روستاهای دارای ظرفیت تأمین زمین می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

فرهادزاده گفت: واجدان شرایط مراحل نخست تا سوم از طریق پیامک مطلع می‌شوند و پس از مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن باید روستای موردنظر و مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه و نسب خود را با تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری ثبت کنند.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، زمین به صورت ۹۹ ساله و با پرداخت هزینه آماده‌سازی واگذار می‌شود و در صورت احراز نشدن شرایط یا تکمیل ظرفیت، متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازگردانده خواهد شد.