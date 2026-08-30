بهره برداری از نخستین ایستگاه سیار تمام خودکار هواشناسی آذربایجان شرقی
همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در جریان سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور به آذربایجان شرقی نخستین ایستگاه سیار تمامخودکار هواشناسی استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سحر تاجبخش مسلمان در آیین افتتاح نخستین ایستگاه سیار تمام خودکار هواشناسی آذربایجان شرقی اظهار کرد: طراحی و راهاندازی این ایستگاه سیار تمامخودکار گامی مهم در راستای افزایش تابآوری شبکه دیدهبانی هواشناسی کشور محسوب میشود.
تاجبخش مسلمان با اشاره به قابلیتهای این ایستگاه افزود: قابلیت حمل آسان و امکان نصب سریع در مناطق صعبالعبور و کانونهای بحرانی، از مهمترین ویژگیهای این ایستگاه است و این امکان را فراهم میکند تا در شرایط اضطراری و بحرانی، خلاهای موجود در شبکه دیدهبانی با سرعت و دقت بیشتری پوشش داده شود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر جنبههای فناورانه این طرح ادامه داد: یکی از نکات حائز اهمیت در این ایستگاه، استفاده از دانش و توانمندی متخصصان داخلی است به گونهای که بخش قابل توجهی از تجهیزات و فناوریهای بهکار رفته در آن، حاصل توان بومی و تولیدات داخلی کشور است.
تاجبخش خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای داخلی در طراحی و تجهیز این ایستگاه، گامی در مسیر توسعه توانمندیهای بومی و خودکفایی در صنعت هواشناسی کشور است.
وی گفت: آذربایجان شرقی در زمینه توسعه شبکههای ایستگاهی، عملکرد قابل توجهی داشته و اکنون یکی از استانهای پیشرو کشور در این حوزه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تامین اعتبار این طرح اظهار کرد: تجهیزات زیرساختی این ایستگاه از محل منابع استانی تامین شده و هزینههای تخصصی مربوط به راهاندازی خطوط ایستگاه نیز از محل منابع ملی اختصاص یافته است.
تاجبخش گفت:بهرهبرداری از این ایستگاه میتواند در افزایش ظرفیت دیدهبانی هواشناسی و پوشش سریعتر مناطق مورد نیاز، بهویژه در شرایط اضطراری و بحرانی موثر باشد.