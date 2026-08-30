به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین مجمع حافظان قرآن کریم شهرستان آمل همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با حضور بیش از ۱۷۴ حافظ قرآن فعالیت خود را آغاز کرد.

آیین راه‌اندازی مجمع حافظان قرآن کریم شهرستان آمل با حضور بیش از ۱۷۴ نفر از حافظان یک جزء تا حافظان کل قرآن کریم، مربیان و جمعی از مسئولان شهرستان در شبستان آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) آمل برگزار و از حافظان قرآن تجلیل شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: این مجمع به همت کانون‌ها و دارالقرآن‌های شهرستان آمل و با همکاری اداره آموزش و پرورش به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام محمدهادی بهرامی افزود: تشویق نونهالان و نوجوانان به حفظ قرآن کریم، شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای قرآنی و توسعه برنامه‌های قرآنی در شهرستان از اهداف اصلی این مجمع است.

وی ادامه داد: باید فرصت‌هایی فراهم شود تا حافظان و نوآموزان قرآن از یک جزء تا حافظان کل، دیده و در مسیر فعالیت‌های قرآنی حمایت شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اشاره به هجمه‌های ضدفرهنگی و دینی علیه نسل نوجوان و جوان گفت: هدایت نونهالان و نوجوانان به سمت فعالیت‌های قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز تحول و هدایتگری آنان باشد.

مدیر دارالقرآن کریم امام جعفر صادق(ع) اداره آموزش و پرورش آمل نیز گفت: همزمان با راه‌اندازی این مجمع از ۱۷۴ حافظ قرآن از یک جزء تا حافظان چند جزء و کل قرآن کریم تجلیل شد.

سیدجمال رضوانی افزود: برگزاری این مراسم با هدف ایجاد انگیزه و تشویق نوآموزان و فعالان قرآنی برای گرایش بیشتر به حفظ کلام الهی انجام شد.

وی از حافظان قرآن خواست در کنار بهره‌مندی از نورانیت قرآن، زمینه هدایت و آگاهی دیگران را نیز فراهم کنند و افزود: هر یک از حافظان قرآن از سرمایه‌های جهاد تبیین هستند.

رضوانی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی گفت: هر یک از حافظان قرآن وظیفه دارند این روشنایی و آگاهی را برای اطرافیان خود به ارمغان بیاورند.