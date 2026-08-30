به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی اصغر محمدپور گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از منزلی در یکی از محلات شهر جهرم، یک سواری تویوتا لندکروز فاقد مجوز را کشف و توقیف کردند.

او ادامه داد: مالک خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و کارشناسان ارزش این خودروی کشف شده را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.