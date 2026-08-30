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مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر گفت: با انجام حدود ۲۴ فرایند از مجموع ۳۰ فرایند پیشبینیشده، منطقه آزاد بوشهر، هفته آینده به صورت عملیاتی فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فردین اسلامیراد اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر با مساحت ۲۶ هزار و ۱۹۳ هکتار به عنوان یکی از مناطق جدید، با وسعت بالا میتواند در چند پهنه در حوزههای تجارت، گردشگری، لجستیک و صنعت نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: منطقه آزاد بوشهر میتواند سکوی نوین اقتصاد دریا محور باشد و بر اساس سند راهبردی که برای منطقه بوشهر با مشورت و سیاستهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، پروژههای بازآفرینی و تحول در این حوزه تعریف شده است.
اسلامیراد اظهار داشت: رویکرد تولید صادرات محور که همواره مورد تاکید وزیر اقتصاد بوده است، در منطقه آزاد بوشهر دنبال میشود و این قول را میدهیم که با انجام زیرساختهای فیزیکی در شهرک صنعتی شماره ۲ و با توجه به ظرفیت مواد اولیه، از عرصه صنعت و تولید پشتیبانی کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با رفع محدودیتها، زمینه تحقق تولید و صادرات در استان بوشهر که ظرفیت بالایی در این حوزه دارد، بیش از پیش فراهم شود.
اسلامی راد سرمایهگذاری، رشد و توسعه را از برنامههای اصلی منطقه آزاد بوشهر عنوان کرد و گفت: در همین راستا، از ابتدای فعالیت منطقه آزاد، کلینیک سرمایهگذاری را پیشبینی کردیم و از ظرفیت نخبگان و بنیاد نخبگان نیز در این زمینه بهره گرفتهایم.