به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فردین اسلامی‌راد اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر با مساحت ۲۶ هزار و ۱۹۳ هکتار به عنوان یکی از مناطق جدید، با وسعت بالا می‌تواند در چند پهنه در حوزه‌های تجارت، گردشگری، لجستیک و صنعت نقش موثری داشته باشد.

وی افزود: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند سکوی نوین اقتصاد دریا محور باشد و بر اساس سند راهبردی که برای منطقه بوشهر با مشورت و سیاست‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی تدوین شده، پروژه‌های بازآفرینی و تحول در این حوزه تعریف شده است.

اسلامی‌راد اظهار داشت: رویکرد تولید صادرات محور که همواره مورد تاکید وزیر اقتصاد بوده است، در منطقه آزاد بوشهر دنبال می‌شود و این قول را می‌دهیم که با انجام زیرساخت‌های فیزیکی در شهرک صنعتی شماره ۲ و با توجه به ظرفیت مواد اولیه، از عرصه صنعت و تولید پشتیبانی کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با رفع محدودیت‌ها، زمینه تحقق تولید و صادرات در استان بوشهر که ظرفیت بالایی در این حوزه دارد، بیش از پیش فراهم شود.

اسلامی راد سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه را از برنامه‌های اصلی منطقه آزاد بوشهر عنوان کرد و گفت: در همین راستا، از ابتدای فعالیت منطقه آزاد، کلینیک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کردیم و از ظرفیت نخبگان و بنیاد نخبگان نیز در این زمینه بهره گرفته‌ایم.