قهرمانان والیبال جهان نهم شهریور وارد تهران میشوند
تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران که به مقام قهرمانی جهان ۲۰۲۶ دست یافت، روز دوشنبه نهم شهریورماه وارد تهران میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آینده سازان والیبال ایران علاوه بر کسب مقام قهرمانی، چهار عنوان در تیم رویایی مسابقات به دست آوردند که سینا حضرتی بهترین قطر پاسور، منیب شیخ بهترین مدافع میانی و آکام ابراهیم نژاد بهترین پاسور شد و همچنین سینا حضرتی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.
بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه روز دوشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور میشوند.