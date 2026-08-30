۱۰۰ مخزن آب و ۶۷ پنل خورشیدی با هدف حمایت از جامعه عشایری و تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی آنها بین عشایر بوانات توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با هدف حمایت از جامعه عشایری و تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی آنها، ۱۰۰ مخزن آب هزار لیتری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و ۶۷ دستگاه پنل خورشیدی به ارزش ۳۳ میلیارد ریال بین عشایر شهرستان بوانات توزیع شد.

این تجهیزات در مراسمی با حضور بهراد معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، هاشمی رئیس اداره امور عشایر شهرستان بوانات و جمعی از عشایر توزیع و در اختیار خانوار‌های نیازمند قرار گرفت.

در این طرح، عشایر نیازمند و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در اولویت دریافت این تجهیزات قرار گرفتند.

تأمین مخازن آب و پنل‌های خورشیدی، گامی در راستای بهبود شرایط زندگی، تأمین آب و انرژی مورد نیاز خانوار‌های عشایری و حمایت از این قشر زحمتکش در مناطق عشایری شهرستان بوانات است.