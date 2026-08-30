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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای تابعه با حضور بیش از ۴ هزار داوطلب و همزمان در حوزههای امتحانی کیش، تهران و بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آزمون با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و شرکتهای تابعه و در چارچوب فرآیندهای جذب نیروی انسانی برگزار شد.
هزار و ۵۱۲ داوطلب در دو حوزه پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف و پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران در آزمون باهم به رقابت پرداختند.
آزمون همزمان در حوزههای تهران و بندرعباس نیز برگزار شد و در حوزه تهران ۲ هزار و ۶۹۷ نفر و در حوزه بندرعباس ۶۱۷ نفر در آزمون شرکت کردند.
بر اساس آمار در حوزهها حدود ۶۰ درصد شرکتکنندگان را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل دادند.
مراحل بعدی فرآیند جذب، پس از انجام بررسیهای مربوط، در اطلاعیههای رسمی روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام خواهد شد.