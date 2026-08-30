۳۳۱ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی همزمان با پنجمین روز از هفته دولت با حضور استاندار مرکزی در شهرستان شازند افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، در پنجمین روز از هفته دولت با سفر به شهرستان شازند، ۳۳۱ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی را با اعتباری بالغ بر ۸۸۲ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رساند.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال حدود ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در شهرستان شازند فراهم می‌شود.

استاندار مرکزی در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت: بخشی از پروژه‌هایی که از دهه فجر تا هفته دولت آماده بهره‌برداری شده بود، امروز در شهرستان شازند به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، آموزش، پروژه‌های اقتصادی، توسعه روستاها، آبرسانی و برق‌رسانی اجرا شده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اجرای بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در مناطق روستایی شهرستان شازند گفت: در هر پنج بخش این شهرستان، طرح‌های متعددی از جمله احداث بوستان‌های روستایی، زمین‌های ورزشی، اجرای طرح‌های آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی و همچنین نیروگاه‌های خورشیدی اجرا و افتتاح شده است.

از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده در این سفر می‌توان به احداث و بهره‌برداری از ۶۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال، نیروگاه خورشیدی ادارات شهرستان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال و جایگزینی ۳ هزار و ۵۰۰ چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های LED کم‌مصرف با اعتبار ۳۱۴ میلیارد ریال اشاره کرد.

همچنین مدرسه سه‌کلاسه روستای جلایر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال و در مساحت ۲۱۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های دهیاری‌های شهرستان شازند نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال شامل احداث زمین چمن مصنوعی، زمین‌های ورزشی و بازی، اجرای طرح‌های زیرسازی و آسفالت، نصب پنل‌های خورشیدی، احداث سالن ورزشی و اجرای طرح‌های زیباسازی، محوطه‌سازی و جدول‌گذاری بود که به‌صورت متمرکز در زمین چمن و پیست اسکیت دهیاری روستای قدمگاه در بخش مرکزی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی همچنین در جریان سفر به شهرستان شازند، با حضور در منزل خانواده شهید پارسا مختاری‌نسب، از شهدای میناب، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.