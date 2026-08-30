به میمنت سالروز میلاد پیامبر اکرم؛
اختصاص تسهیلات اشتغالزایی برای سربازان ماهر کهگیلویه و بویراحمد
معاون وظیفه عمومی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فرآیند ثبتنام تسهیلات اشتغالزایی ویژه سربازان ماهر منقضی خدمت خبر داد.
سربازان ماهری که از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به پایان رسانده و کارت پایان خدمت دریافت کردهاند، میتوانند با مراجعه به سامانه سماسو به نشانی reg.samasoo.ir/users در مرحله نخست ثبتنام کرده و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی ثبت کنند.
این تسهیلات صرفاً به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه بارگذاری کرده و در مهلت تعیینشده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.
افراد برتر مسابقات، سربازان متأهل و افرادی که زودتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام کنند، در واگذاری تسهیلات از اولویت برخوردار خواهند بود.
این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛
بر اساس گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه ذکر شده است: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانیwww.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیامرسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.