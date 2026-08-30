به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این طرح همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی اجرا می‌شود.

سربازان ماهری که از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به پایان رسانده و کارت پایان خدمت دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سماسو به نشانی reg.samasoo.ir/users در مرحله نخست ثبت‌نام کرده و درخواست خود را برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی ثبت کنند.

این تسهیلات صرفاً به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه بارگذاری کرده و در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

افراد برتر مسابقات، سربازان متأهل و افرادی که زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند، در واگذاری تسهیلات از اولویت برخوردار خواهند بود.

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛