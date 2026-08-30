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وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا با اشاره به فشارهای عربستان علیه یمنیها، تأکید کرد که یمن هرگز در برابر فشار نخواهد شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیهای اعلام کرد: آنچه سازمانهای بشردوستانه فعال در یمن خوانده میشود، تحت فشار رژیم سعودی شده با وارد کردن دارو به یمن مخالفت میکنند.
در این بیانیه آمده است: رژیم سعودی در طول ۱۲ سال گذشته از طریق نهادهای دارای مأموریت بشردوستانه، از پرونده انسانی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است؛ این رفتارها میزان تجاوزات علیه ملت یمن از سوی رژیم سعودی و عوامل آن را نشان میدهد.
در این بیانیه آمده است: یمن هرگز در برابر هیچ گونه فشاری نخواهد شکست و به نبرد تا بازپسگیری حقوق مشروع خود ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه دولت یمن در صنعا پیشتر نیز در بیانیهای بر ضرورت ادامه معادله «محاصره در برابر محاصره» تأکید کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد: زمانی که ملت یمن معادله «محاصره در برابر محاصره» را در پیش گرفتند، عربستان به اقدامات تشدیدآمیز روی آورده و نیروهای تحت امر خود را در سراسر اراضی اشغالی یمن بسیج کرد، این اقدام تهدیدی مستقیم برای امنیت، سلامت و ثبات یمن است و به همین دلیل نیروهای مسلح یمن به شیوه مناسب با آن برخورد کردند.
این وزارتخانه افزود: رژیم سعودی بایستی به خوبی درک کند که هیچ چارهای جز رفع محاصره علیه یمن و پایان دادن به لشکرکشیها و فراهم کردن زمینه برای استفاده مردم یمن از منابع خود، وجود ندارد و هر چه رژیم سعودی به تشدید تنشها ادامه داد با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.