پخش زنده
امروز: -
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۴۰۵ بیش از ۳۷ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور عرضه شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه تیر ۱۴۰۵، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ جمعاً ۳۷،۳۱۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۱،۶۹۹ تن، ۵۸٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲،۲۳۴ تن، بز و بزغاله با ۲،۶۰۶ تن، و سایر انواع دام با ۷۷۳ تن، بهترتیب ۳۲٫۸ درصد، ۷٫۰ درصد و ۲٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش ۶ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در تیر ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ برای گوسفند و بره ۳ درصد، برای گاو و گوساله ۸ درصد و برای شتر و بچهشتر ۲۵ درصد کاهش، و برای بز و بزغاله ۳ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (خرداد) در حدود ۹ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج حاصل از سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.