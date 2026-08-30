بنیاد مسکن بوشهر هزار میلیارد ریال خسارت جنگ پرداخت کرد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: تاکنون بیش از سههزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت واحدهای مسکونی، تجاری و معیشتی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر استان جذب شده که از این میزان هزار میلیارد ریال به خسارتدیدگان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ امیر برومند افزود: پس از آغاز جنگ و تشکیل ستاد بازسازی در بنیاد مسکن استان از ۱۰ فروردین، روند کارشناسی، تشکیل پرونده و ارزیابی واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در مجموع هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در استان بوشهر دچار خسارت شدند که با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار بوشهر و مسئولان بنیاد مسکن کشور، تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این خسارتها جذب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: پرداخت خسارتها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی عملیات تعمیر انجام میشود.
برومند گفت: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۶۶۷ واحد نیازمند تعمیرات مسکونی و تجاری بودند و تنها ۲ واحد احداثی داشتیم و بیشتر واحدها در گروه تعمیرات نوع سه و پس از آن نوع دو قرار گرفتند.
وی توضیح داد: تعمیرات نوع سه مربوط به واحدهایی است که خسارت آنها جزئی و شامل مواردی مانند شیشه، در و پنجره بوده، تعمیرات نوع دو برای واحدهایی با خسارت کمتر از ۲ میلیارد ریال و تعمیرات نوع یک برای واحدهایی با خسارت بیش از ۲ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بیان کرد: تاکنون عملیات تعمیر بیش از چهار هزار واحد مسکونی و تجاری خسارتدیده به پایان رسیده و هزینههای مربوط به آنها نیز پرداخت شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل پرداخت خسارتها افزود: با همکاری بانک مسکن، برای واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده در همان بانک افتتاح حساب انجام شد و قسط نخست برای شروع عملیات تعمیر نیز پرداخت شد و برای واحدهایی که عملیات تعمیر آنها ادامه دارد، اقساط دوم و سوم در حال پرداخت است.