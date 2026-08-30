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همزمان با هفته دولت، ۷ طرح عمرانی، زیرساختی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال در شهرستان سیریک به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار سیریک گفت: زمینهای چمن مصنوعی روستاهای گهردو، کلاوی و گرائیک، خانههای بهداشت روستاهای کنارجو و گز، مجتمع تجاری دهیاری کنارجو و افزایش ۷ کلاس درس در مدارس شهرستان از مهمترین این طرح ها است.
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رضا شهیدیان افزود: این طرحها با هدف توسعه زیرساختها و تقویت ظرفیتهای اقتصادی و خدماتی اجرا شده است.