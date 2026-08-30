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۵۰ طرح عمرانی، اقتصادی، ورزشی، خدماتی و فرهنگی با اعتبار بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در بخش مرکزی تنکابن به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار مرکزی تنکابن از بهرهبرداری ۵۰ طرح عمرانی، اقتصادی، ورزشی، خدماتی و فرهنگی با اعتبار بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این بخش خبر داد.
فریدون آهنگریان در مراسم افتتاح این طرحها که با محوریت منطقه سلیمانآباد برگزار شد، گفت: برای اجرای طرحهای هفته دولت در بخش مرکزی تنکابن بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: این طرحها در روستاهای مختلف بخش مرکزی تنکابن و در حوزههای عمرانی، خدماتی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی اجرا و به بهرهبرداری رسید.
بخشدار مرکزی تنکابن با اشاره به گستردگی طرحهای اجراشده در روستاهای این بخش، گفت: احداث دو پل در منطقه لاکتراشان، آسفالت معابر و محورهای روستایی، اجرای طرحهای بهسازی و زیرسازی معابر، توسعه شبکه آبرسانی و برقرسانی و اجرای طرحهای عمرانی از جمله طرحهای هفته دولت است.
آهنگریان افزود: در حوزه ارتباطات نیز طرحهای توسعه فیبر نوری و تبدیل شبکه سیم به کابل در برخی روستاهای بخش مرکزی اجرا شده است.
وی ادامه داد: اجرای جدول و طرح جمعآوری آبهای سطحی در روستای ولیآباد، تجهیز زمین ورزشی به چمن و احداث رختکن در روستای سلیمانآباد، آسفالت خیابان شهید جعفری و کلنگزنی ساختمان تجاری، اداری و فرهنگی روستای گلیجان از دیگر طرحهای اجراشده است.
بخشدار مرکزی تنکابن، آسفالت معابر روستای خوبانرزگاه، نصب ترانس برق و اجرای شبکه سیم و کابل، بهسازی و احداث دیواره حفاظتی در روستای رودبارکنار و اجرای طرحهای عمرانی در دیگر روستاهای بخش مرکزی را از دیگر پروژههای هفته دولت اعلام کرد.
آهنگریان گفت: این طرحها با هدف ارتقای زیرساختهای روستایی، بهبود خدمات عمومی و افزایش رفاه و رضایتمندی مردم منطقه اجرا شده است.
وی تأکید کرد: توسعه متوازن روستاها و تکمیل زیرساختهای عمرانی، خدماتی و فرهنگی با جدیت در دستور کار مجموعه مدیریت بخش مرکزی تنکابن قرار دارد.