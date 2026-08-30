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در بازدید دادستان مرکز استان گلستان از زندان گرگان به مددجویان واجد شرایط ۵ روز مرخصی اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان، در بازدید از زندان گرگان با حضور در بندهای مختلف زندان و همچنین کانون اصلاح و تربیت، درخواستها و پروندههای مددجویان را بررسی کرد.
رزاقی نژاد در حاشیه این بازدید گفت: در این بازدید با مرخصی پایان حبس ۲۸ مددجو موافقت شد و از زندان آزاد شدند.
وی گفت: جلسه کاهش جمعیت کیفری نیز در زندان گرگان برگزار و مواردی مانند بازنگری در قرارهای بازداشت، جلب زندانیان غایب از مرخصی، صدور برگ جلب مکانیزه و سراسری، افزایش استفاده از نهادهای ارفاقی همچون رأیباز و نیمه باز بررسی شد.