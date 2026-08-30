کنارگذر شمالی اراک به یکی از نقاط حادثه‌خیز استان مرکزی تبدیل شده و تکمیل این محور مواصلاتی و ارتقای ایمنی آن، مطالبه جدی برای کاهش تصادفات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سوانح جاده‌ای یکی از تلخ‌ترین رخداد‌های اجتماعی است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بخش بهداشت و درمان، آثار جبران‌ناپذیری بر خانواده‌ها بر جای می‌گذارد.

کنارگذر شمالی اراک نیز از جمله محور‌های حادثه‌خیز استان مرکزی است که آمار نگران‌کننده‌ای در زمینه تصادفات به خود اختصاص داده است.

عین‌القضات، رئیس شورای اسلامی شهر اراک، با اشاره به ضرورت تکمیل این محور مواصلاتی گفت: نبود اعتبارات کافی در سال‌های اخیر، موجب ناتمام ماندن کنارگذر شمالی اراک شده و متأسفانه این مسئله به افزایش تصادفات در این مسیر منجر شده است.

وی افزود: تا زمان تکمیل این کنارگذر، با نصب و تقویت علائم هشداردهنده، ارتقای روشنایی مسیر و افزایش حضور پلیس می‌توان تا حد زیادی از وقوع حوادث احتمالی در این محور جلوگیری کرد.