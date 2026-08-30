به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در جلسه کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست که با حضور محمدحسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان تشکل‌های محیط زیستی برگزار شد با تاکید بر ضرورت برنامه محور شدن جلسات و فعالیت‌های محیط زیستی اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی در حوزه مسائل اجتماعی، ماهیت برنامه گریز آنهاست؛ بنابراین برای دستیابی به نتایج ملموس و موثر، باید به سمت تدوین و اجرای برنامه‌های مشخص حرکت کنیم و جلسات این کارگروه نیز باید در خدمت تقویت برنامه‌های اجرایی باشد.



وی افزود: برای تحقق این هدف لازم است ساختار برنامه در سطح ملی تدوین و وظایف و انتظارات از دستگاه‌های مختلف، به ویژه آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی، به صورت مشخص تعیین شود و سپس این برنامه در سطح استان مورد بررسی و متناسب با اقتضائات بومی، تکمیل و اجرایی شود.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: برنامه‌های زیست محیطی بر دو پایه استوار است و سازمان حفاظت محیط زیست در راس این فرایند قرار دارد؛ در عین حال باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی برای ارائه و اجرای برنامه‌ها به شکل جدی استفاده شود.



محمدزاده با اشاره به نقش تشکل‌های مردم نهاد در حل مسائل اجتماعی گفت:باور قلبی من این است که تشکل‌های مردمی از جمله تشکل‌های فعال در حوزه محیط زیست، بخشی از بار حاکمیت را بر دوش می‌کشند.



وی ادامه داد: نقش آفرینی موثر این تشکل‌ها در موضوعات مهم و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از تحمیل هزینه‌های چند برابری به جامعه در آینده جلوگیری کند.



وی افزایش دانش عمومی و آگاهی جامعه نسبت به مسائل محیط زیستی را یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه دانست و گفت: تا زمانی که این دغدغه اساسی برطرف نشود، بسیاری از برنامه‌های دیگر امکان اجرای موثر نخواهند داشت؛ بنابراین در سطح ملی و در کنار طرح‌های عملیاتی، باید زمان و توجه بیشتری به آموزش و آگاه سازی عمومی اختصاص یابد.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اهمیت آموزش در سنین پایین اظهار کرد: آموزش‌های محیط زیستی باید در سنین طلایی یادگیری و از سال‌های ابتدایی زندگی مورد توجه قرار گیرد، چرا که اگر آموزش و فرهنگ سازی در زمان مناسب انجام نشود، حتی برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی در سنین بالاتر نیز نمی‌تواند خروجی موثر و پایداری به همراه داشته باشد.



وی همچنین بر حضور حداکثری تشکل‌های محیط زیستی در جلسات کارگروه تاکید کرد و افزود: ارزیابی نتایج جلسات، نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها و پایش میزان تحقق اهداف باید با مشارکت این تشکل‌ها انجام شود تا میزان اثربخشی و کارآمدی طرح‌های محیط‌زیستی به صورت مستمر مشخص و زمینه اصلاح و تقویت آنها فراهم شود.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه جامعه طی یک دهه اخیر تحرک قابل توجهی در حوزه محیط زیست داشته است گفت: با وجود این تحرکات، همچنان در ابتدای مسیر فرهنگ سازی و گفتمان سازی محیط زیستی قرار داریم و باید این مسیر را با برنامه، شاخص‌ها و اهداف مشخص ادامه دهیم.



وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق دارای آسیب‌های جدی محیط زیستی اظهار کرد: شهرستان‌هایی که با آسیب‌ها و تهدید‌های مستقیم محیط زیستی مواجه هستند، می‌توانند در اولویت اجرای این طرح قرار گیرند تا برنامه ابتدا به صورت آزمایشی در این مناطق اجرا شود و پس از کسب تجربه و ارزیابی نتایج، دستاورد‌ها و الگو‌های موفق برای استفاده سایر شهرستان‌ها و استان‌ها منتقل شود.