به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرد سه هزار چهره» مجموعه‌ای ۱۵ قسمتی به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، جمعه‌ها ساعت ۲۰:۱۵ پخش خواهد شد.

مسعود شصت‌چی این‌بار با امید ساختن یک زندگی معمولی باز می‌گردد، اما برای او، حتی ساده‌ترین اتفاق‌ها هم می‌توانند آغاز ماجرایی تازه باشند. مسیری که از یک سوءتفاهم کوچک شروع می‌شود و شصت‌چی را دوباره میان موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که هر لحظه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند.

مهران مدیری، غلامرضا نیکخواه، پروین قائم‌مقامی، پژمان بازغی، نصرالله رادش، بهی جدیدی، نوشین تبریزی، فرزین محدث، وحید آقاپور و تینو صالحی در مجموعه «مرد سه هزار چهره» بازی کرده‌اند.