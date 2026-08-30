همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم جشن و شادی در هیأت‌ها، اماکن متبرکه و مساجد استان همدان برپا شد.

هفدهم ربیع الاول روز وحدت، شادی و محبت برای مسلمانان جهان

هفدهم ربیع الاول روز وحدت، شادی و محبت برای مسلمانان جهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این روز پربرکت و فرخنده، استان همدان غرق در شادی و سرور است.

پیامبر اکرم (ص) برای مردم فقط یک پیام‌آور نبود؛ الگویی بود که اخلاق و رفتار او، بهترین روایت از آموزه‌های اسلام را به نمایش می‌گذاشت.

امروز، ادامه راه پیامبر شاید از همین رفتار‌های ساده آغاز شود؛ از مهربانی با یکدیگر، راستگویی، رعایت حق مردم، کمک به نیازمندان و حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها.