۲۳ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان زرقان همزمان با هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

افتتاح و بهره برداری ۲۳ طرح عمرانی و خدماتی در زرقان

افتتاح و بهره برداری ۲۳ طرح عمرانی و خدماتی در زرقان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۳ طرح عمرانی، زیربنایی و خدماتی با اعتباری افزون بر ۲۸۰ میلیارد تومان با حضور احمدی زاده معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس،در شهرستان زرقان همزمان با هفته دولت انجام شد.

سرپرست فرمانداری زرقان گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های آموزشی، بهداشت و درمان، ورزش، مسکن، ایمنی و تاسیسات زیربنایی تعریف شده‌ است که با رویکرد توسعه محله‌محور و در راستای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی شهرستان به بهره‌برداری رسید.

سعید نظری با اشاره به پیشبرد نهضت عدالت آموزشی در این شهرستان، بیان کرد: مدرسه شش کلاسه شهید مرادی با اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد تومان و سالن ورزشی شهدای پالایشگاه شیراز با مشارکت پالایشگاه و اداره کل نوسازی مدارس با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

او احیای بافت تاریخی و ایجاد فضاهای نشاط اجتماعی را از اولویت‌های دولت در این شهرستان دانست و گفت: زورخانه جانباز سرافراز سید محمدجواد بهارلو در بافت کهن شهر زرقان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که این طرح علاوه بر کارکرد ورزشی، سرآغازی برای احیای بافت تاریخی و محله ولیعصر(عج) شهر زرقان است.

نظری ادامه داد: فاز اول پارک کوهپایه با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان در حاشیه کوه بمو و پارک شجره طیبه میناب با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به منظور ارتقای شاخص‌های رفاهی و نشاط اجتماعی شهروندان احداث شد.

سرپرست فرمانداری زرقان در بخش دیگری به حوزه خدمات زیربنایی و بهداشت اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی ساختمان بخشداری رحمت‌آباد با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان و احداث دو خانه بهداشت در روستاهای لاهیجی و دژآباد آغاز شده است.

او بیان کرد : همچنین در راستای تکمیل زیرساخت‌های مسکن، طرح آبرسانی و بهسازی معابر طرح ۲۲۲ واحدی نهضت ملی مسکن دودج با صرف هزینه‌ای افزون بر ۳۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.

سرپرست فرمانداری زرقان در پایان با تاکید بر اهمیت حفظ میراث طبیعی، گفت : با توجه به اهمیت پارک ملی بمو، مرکز فرماندهی اطفای حریق این پارک با رویکردی نوین در مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی، با اعتباری افزون بر ۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.