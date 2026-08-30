آب، خاک و قنوات در اولویت حمایت جهاد کشاورزی استان یزد
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بررسی ۳۶۴ پرونده اعتباری در کارگروه اقتصادی این سازمان خبر داد و بر تخصیص منابع به طرحهای اولویتدار تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بررسی ۳۶۴ پرونده و طرح در شش جلسه کارگروه اقتصادی سازمان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: مجموع مبالغ معرفیشده برای این پروندهها بیش از ۳ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال است.
علیرضا طاقهباف با تشریح عملکرد کارگروه اقتصادی اظهار کرد: این کارگروه با هدف بررسی دقیق پروندهها، تسریع در تصمیمگیری، تعیین تکلیف طرحها و پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات تشکیل میشود و تلاش ما این است که منابع محدود اعتباری به سمت طرحهای اولویتدار و دارای توجیه فنی و اقتصادی هدایت شود.
وی با اشاره به تنوع طرحهای بررسیشده در کارگروه اقتصادی گفت: در مجموع ۳۶۴ پرونده و طرح در حوزههای مختلف بخش کشاورزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و تلاش شده فرآیند بررسی و تصمیمگیری با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
طاقهباف افزود: هدف نهایی این فرآیند، صرفاً تصویب پروندهها نیست، بلکه باید تصمیمات اتخاذشده به تعیین تکلیف پروندهها، تخصیص اعتبارات و در نهایت اجرای طرحهای مؤثر در بخش کشاورزی منجر شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اظهار کرد: در حوزه آب و خاک، ۲۰ پرونده با استفاده از اعتبارات نقدی و اسناد خزانه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین ۳۷ پرونده در حوزه قنوات در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۴ و طرحهای محرومیتزدایی بررسی شد که مجموع مبالغ مربوط به این پروندهها بیش از ۱۷۹ میلیارد ریال بوده است.
طاقهباف با اشاره به سهم قابل توجه بخش دام و طیور در پروندههای بررسیشده گفت: در مجموع ۲۹۰ پرونده مربوط به خرید روستایی و عشایری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته که شامل ۲۰۸ پرونده دام با مبلغ ۹۵۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۸۲ پرونده طیور با مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از این طرحها، علاوه بر تقویت تولید در مناطق روستایی و عشایری، میتواند در حفظ ظرفیتهای تولیدی، تأمین محصولات مورد نیاز و تقویت امنیت غذایی استان نقش مؤثری داشته باشد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: در بخش طرحهای فنی و اعتباری سال ۱۴۰۳ نیز ۱۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۱۴ پرونده گلخانهای به مبلغ ۴۴۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۳ پرونده مکانیزاسیون به مبلغ ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.
طاقهباف تأکید کرد: توسعه گلخانهها و تقویت مکانیزاسیون از محورهای مهم ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی است و حمایت از این طرحها میتواند به مدیریت بهتر منابع، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار تولید کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت نتیجهمحور بودن فعالیت کارگروه اقتصادی گفت: کارگروه اقتصادی نباید صرفاً محلی برای بررسی و تصویب پروندهها باشد؛ بلکه خروجی آن باید در میدان تولید و در قالب جذب اعتبارات و اجرای طرحها قابل مشاهده باشد.
طاقهباف تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع، پروندهها باید از نظر فنی و اقتصادی بهصورت دقیق بررسی شوند و پس از تصویب نیز اجرای مصوبات و روند جذب اعتبارات به شکل مستمر مورد پایش قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به فرایند پس از تصویب پروندهها گفت: تمامی پروندهها پس از بررسی و تصویب در کارگروه اقتصادی، طی صورتجلسهای به مدیریت شعب بانک کشاورزی برای پرداخت ارسال میشود.
وی همچنین گفت: پیگیری مستمر این فرآیند تا مرحله پرداخت، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا اعتبارات تخصیصیافته در سریعترین زمان ممکن در اختیار طرحهای واجد شرایط قرار گیرد.
طاقهباف یادآور شد: استمرار جلسات کارگروه اقتصادی و پیگیری مصوبات، زمینه را برای تسریع در تخصیص و جذب اعتبارات، تعیین تکلیف پروندهها و حمایت هدفمند از طرحهای اولویتدار بخش کشاورزی فراهم میکند.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد ما برنامهریزی دقیق، تصمیمگیری کارشناسی، پیگیری مستمر و دستیابی به خروجی ملموس و قابل ارزیابی است و تلاش میکنیم ظرفیتهای اعتباری موجود در مسیر اولویتهای واقعی بخش کشاورزی استان یزد به کار گرفته شود.