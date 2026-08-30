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معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهرهبرداری طرح فیبر نوری در ۱۵ شهر مازندران و قرار گرفتن ۱۳ شهر دیگر در مراحل پایانی اجرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاتمیزاده معاون امور حقوقی دولت و امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم بهرهبرداری از سایت جدید همراه اول در منطقه برامسر شیرود تنکابن با اشاره به روند توسعه زیرساختهای ارتباطی استان گفت: طرحهای ارتباطی و فیبر نوری در مازندران با سرعت مناسبی در حال اجراست.
وی افزود: مازندران در اجرای طرحهای فیبر نوری عملکرد قابل توجهی داشته و پوشش فیبر نوری در حوزه شهری استان به ۸۴ درصد و در مناطق روستایی به ۷۱ درصد رسیده است.
معاون امور حقوقی دولت و امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش قابل توجهی از این پیشرفت در دولت چهاردهم محقق شده و در حال حاضر طرح فیبر نوری در ۱۵ شهر استان به پایان رسیده است.
حاتمیزاده افزود: عملیات اجرایی فیبر نوری در ۱۳ شهر دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارد و با سرعت در حال تکمیل است.
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی در تعدادی از شهرهای استان تصریح کرد: مشکلات موجود با حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای مربوط بررسی و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژهها ارائه شده است.
معاون وزارت ارتباطات تأکید کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژههای ارتباطی است تا مردم مناطق شهری و روستایی هرچه سریعتر از خدمات ارتباطی باکیفیت بهرهمند شوند.
همزمان با هفته دولت، ۲۸۶ طرح زیرساختی، ارتباطی و مخابراتی مازندران با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
در شهرستان تنکابن نیز سایت جدید همراه اول در منطقه برامسر شیرود، اجرای فیبر نوری منازل به طول ۱۰ کیلومتر و ۱۱ منطقه فیبر نوری اختصاصی برای بانکها و ادارات دولتی با مجموع اعتبار ۲۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.