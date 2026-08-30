\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f7 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062a\u0648\u0631 \u0645\u0639\u06cc\u0648\u0628 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0648 \u06f2\u06f7 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0637\u0631\u062d \u0645\u0644\u06cc \u00ab\u0645\u0647\u062a\u0627\u0628\u00bb \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0631\u0642\u060c \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u0634\u0639\u0627\u0628\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0635\u0627\u0631\u0641 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n