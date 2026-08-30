استاندار کرمانشاه گفت: با انجام مراحل نهایی بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث‌باباجانی به زودی به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در دیدار با ماموستا ملا احمد شیخی امام جمعه ثلاث‌باباجانی، با تبریک هفته وحدت و هفته دولت از همراهی و حمایت‌های ائمه جمعه و مردم شهرستان در مسیر خدمت‌رسانی و توسعه منطقه قدردانی کرد.

منوچهر حبیبی به آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی شهرستان اشاره کرد و گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث‌باباجانی آماده بهره‌برداری است و امیدواریم با انجام مراحل نهایی، مردم شهرستان به‌زودی از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه همچنین درباره تأمین آب شرب شهرستان گفت: کمبود‌هایی در حوزه آب شرب وجود دارد که با حفر و تجهیز چاه حداکثر تا پایان مهرماه، این چاه به شبکه آبرسانی متصل خواهد شد.

وی انتقال آب از سد آزادی برای تأمین آب حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان را نیز از دیگر طرح‌های مهم در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مسائل و مطالبات ثلاث‌باباجانی با جدیت از سوی استانداری و فرمانداری شهرستان دنبال می‌شود، گفت: رونق‌بخشی به مرز‌ها و بازارچه‌های استان از اولویت‌های دولت است.

حبیبی افزود: مردم شهرستان ثلاث باباجانی حتی در شرایط جنگی نیز یک لحظه مرز را رها نکردند و همواره در کنار نظام و کشور ایستاده‌اند.

امام جمعه ثلاث‌باباجانی نیز گفت: امروز مردم ثلاث‌باباجانی محکم و استوار در مرزها حضور دارند و هر معبر و پل در این منطقه، برای مردم یک سنگر مستحکم در دفاع از کشور محسوب می‌شود.

ماموستا ملا احمد شیخی با اشاره به فشارها و تحریم‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را با عزت پشت سر گذاشته و تحریم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی موضوع تازه‌ای نیست.