آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با تصاحب سهم ۵۰ درصدی، همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده پسته در بازار چین حفظ کرده است؛ اگرچه ارزش صادرات این محصول به مقصد پکن با افتی محسوس روبه‌رو شد.

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی، حدود ۳ هزار و ۹۳۵ تن پسته ایرانی به ارزش ۳۲ میلیون دلار روانه بازار چین شد. این رقم در مقایسه با درآمد ۱۰۹ میلیون دلاری مدت مشابه سال قبل، کاهش ۷۰ درصدی را در ارزش صادرات نشان می‌دهد.

با وجود این افت قابل توجه، ایران توانست نیمی از کل بازار واردات ۶۴ میلیون دلاری پسته چین را از آن خود کند. در این رقابت، آمریکا با اختصاص ۴۷ درصد از سهم بازار پکن در جایگاه دوم ایستاد؛ کشوری که صادرات پسته آن به چین نیز در این بازه زمانی با افت ۵۳ درصدی همراه بوده است. بررسی سایر مقاصد صادراتی حاکی از آن است که افت تقاضا در شرق آسیا، با رشد در غرب همراه شده؛ به‌گونه‌ای که صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در همین مدت با رشد ۶ درصدی به حدود ۳۴ میلیون یورو رسیده است.