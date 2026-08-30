مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور علمای شیعه و اهل سنت و حضور پرشور مردم در مسجدالنبی شهر قشم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه قشم، با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت میان شیعه و اهل سنت گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید داشته‌اند و توهین به مقدسات و پیروان مذاهب اسلامی را محکوم کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا حاجبی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرموده‌اند، هیچ‌کس حق ندارد به مقدسات و پیروان اهل سنت توهین کند و چنین اقدامی حرام است؛ متقابلاً توهین به مقدسات شیعه نیز اقدامی نادرست و خلاف وحدت اسلامی است.

وی با بیان اینکه اتحاد شیعه و اهل سنت باید حفظ شود، گفت: هر قدمی که برخلاف وحدت اسلامی برداشته شود، به انسجام امت اسلامی آسیب می‌زند.

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حاجبی با اشاره به حضور گسترده علمای اهل سنت در مراسم تشییع پیکر امام شهید افزود: شیعه و سنی پرچم انتقام امام شهید را در دست گرفته‌اند و حضور گسترده علمای اهل سنت در مراسم تشییع، نشان‌دهنده عمق محبت و ارادت آنان به رهبر شهید بود.

این مراسم با اجرای سرود‌های مذهبی و برنامه‌های فرهنگی با محوریت وحدت و انسجام اسلامی برگزار شد.