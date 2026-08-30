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جامعه اساتید فناور دانشگاههای سراسر کشور در لبیک به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بیانیهای صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ متن بیانیه به شرح زیر است :
بسمالله الرحمن الرحیم
(«پیشگامی دانشگاه و نخبگان در جهش فناورانه و خلق قدرت درونزا برای ایران عزیز»)
«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»
مرقومه حکیمانه و امیدبخش رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت هفته دولت و تأکید صریح معظمله بر ضرورت «بهکارگیری بهموقع فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان، شجاعت در ترک روالهای مرسوم و عادتهای فرسوده، و جهشآفرینی در ارکان تولید قدرت ملی»، افقهای نوینی را فراروی جامعه علمی و نهادهای اجرایی کشور گشود. این رهنمودِ راهبردی، منشور حرکتی تازه برای دانشگاهیان و مدیران اجرایی است تا ثابت شود مسیر تعالی و استقلال همهجانبه میهن اسلامی، بیتردید از شاهراه دانش پیشرفته، فناوریهای لبه مرز و اراده پولادین جوانان نخبه میگذرد.
ما استادان، پژوهشگران و فناوران فعال در زنجیره علم، فناوری و صنعت کشور، ضمن استقبال و اعلام آمادگی همهجانبه، موارد و مواضع زیر را به استحضار ملت شریف ایران و دولت محترم میرسانیم:
۱. دانشگاه؛ خاستگاه فناوریهای تحولآفرین و کانون پیشران کشور: تاریخ تحولات علمی و صنعتی جهان گواه آن است که سرچشمه اصلی تمامی فناوریهای بنیادین و تحولآفرین، محیطهای دانشگاهی و آزمایشگاههای پیشرفته تحقیقاتی بودهاند. دانشگاه، صرفاً محل آموزش نظری نیست، بلکه سنگر اصلی زایش ایدههای نوآورانه، حل مسائل راهبردی و تولید ثروت دانشبنیان است. ما متعهدیم که دانشگاههای کشور را بیش از پیش به «موتور محرکه اقتدار صنعتی و اقتصادی» تبدیل کنیم.
۲. اتکا به نبوغ جوان ایرانی در تسخیر فناوریهای برافکن و نوظهور: هوش سرشار، خلاقیت و انگیزه بیبدیل دانشجویان و پژوهشگران جوان ایرانی، گنجینهای بیانتها برای کشور است. با هدایتگری اساتید دانشگاه و اعتماد حاکمیت، این نیروی عظیم قادر است ایران را در حوزههای فوقپیشرفته و برافکن نظیر هوش مصنوعی و دادهمحوری، نانوفناوری و مواد پیشرفته، فناوریهای زیستی و کوانتومی، سامانههای خودران و مکاترونیک، و امنیت سایبری به لایههای پیشرو جهانی رسانده و فاصلههای تاریخی را با میانبرهای فناورانه جبران کند.
۳. شناسایی گلوگاهها، نقاط کور و گرهگشایی از صنایع بنیادین: یکی از رسالتهای کلیدی نخبگان دانشگاهی، دیدهبانی علمی و شناسایی هوشمندانه گلوگاهها و نقاط کور در صنایع مادر (انرژی، کشاورزی، حملونقل، بهداشت و تولید) است. اساتید فناور آمادگی دارند تا با طراحی مدلهای دقیق، شبیهسازیهای پیشرفته و نمونهسازیهای آزمایشگاهی، گلوگاههای وابستگی را رفع کرده و راهکارهای کارآمد و کمهزینه را جایگزین فرآیندهای پرهزینه و سنتی نمایند.
۴. آمادگی برای ایفای نقش «اتاق فکر عملیاتی» حاکمیت: ما اساتید فناور اعلام میداریم که فراتر از حوزه تولید علم، آمادهایم تا در قالب «شبکه مشاوران و دستیاران فناور» در کنار دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و بخشهای صنعتی قرار گیریم. ترک رویههای اداری ناکارآمد، نیازمند شجاعت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد علمی است و جامعه دانشگاهی آمادگی کامل دارد تا طرحهای کلان ملی (از جمله حل ناترازی حاملهای انرژی و نهاده، حمل و نقل ریلی، ارتقای بهره وری در صنایع معدنی، توسعه زنجیره ارزش پایین دست صنایع پتروشیمی، اشتغال و توسعه کسب و کارهای کوچک مقیاس محلی)، را تعریف و در میدان عمل، با کمک بخش خصوصی توانمند و متعهد و با نظارت نهادهای حاکمیتی، اجرایی نماید
۵. پیوند ناگسستنی آموزش، پژوهش و بازار ثروتآفرین: اعلام میکنیم که با بازطراحی ساختار رسالهها و پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به سمت «مسئلهمحوری» و توسعه شرکتهای زایشی دانشگاهی، مسیر تبدیل علم به فناوریهای تجاریشده و ثروت ملی را هموارتر ساخته و نقش دانشگاه را در جهش تولید و اشتغال نخبگان تثبیت خواهیم کرد.
ما دانشگاهیان و اساتید فناور کشور، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و لبیک به تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، از دولت محترم و تمامی نهادهای سیاستگذار دعوت مینماییم تا با ایجاد «سازوکارهای شتابیافته» ولی بدون شتابزدگی و «اعتماد عملی به دستاوردهای فرزندان نخبه این مرزوبوم»، فصل نوینی از همافزایی حاکمیت و دانشگاه را رقم زنند.
ما تا پای جان در میدان جهاد علمی و فناورانه ایستادهایم تا به مدد الهی، پرچم عزت، اقتدار و فناوری ایران عزیز بر بلندترین قلههای افتخار به اهتزاز درآید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
جمعی از استادان فناور دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور