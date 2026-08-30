رکوردشکنی دختران یزد در مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور
در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان بانوان کشور، ورزشکاران استان یزد با کسب سکوهای برتر، کارنامهای درخشان و تاریخی از خود به جای گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
مسابقات قهرمانی دوومیدانی بانوان کشور با درخشش خیرهکننده نمایندگان استان یزد به پایان رسید. در این رقابتها، ورزشکاران یزدی موفق شدند در چندین ماده مختلف، مدالهای طلا، نقره و برنز را به ارمغان آورده و جایگاه این استان را در سطح ملی تثبیت کنند.
نقطه اوج این مسابقات، عملکرد استثنایی فاطمه محیطیزاده در ماده هفتگانه بود. محیطیزاده پس از دو روز رقابت فشرده در هفت ماده مختلف، موفق شد با ارتقای رکورد شخصی خود در ۵ ماده، مجموع امتیاز ۵۸۱۳ را کسب کند. وی با این عملکرد خیرهکننده، رکورد پیشین کشور (۵۶۱۶ امتیاز) که متعلق به خودش بود را شکسته و رکورد جدید ملی هفتگانه بانوان ایران را ثبت کرد تا با رکوردشکنی مسافر ناگویا شود.
ورزشکاران یزدی توانستند در مادههای پرشی، حریفان خود را پشت سر بگذارند. سمیرا کردعلی با ثبت پرش ۳/۷۰ متر و ارتقاءرکورد شخصی خود، مقام نخست ماده پرش با نیزه را از آن خود کرد. مریم کاظمی نیز با ثبت پرش ۱۳/۰۴ متر در ماده پرش سهگام، با اقتدار به مقام نخست رسید تا با قهرمانی به ناگویا برود.
در ماده پرش طول نیز، زهرا حفظی با ثبت پرش ۵/۶۰ متر موفق شد مقام سوم کشور را کسب کند.
علاوه بر مدالآوران، سایر ورزشکاران استان یزد نیز با حضور در جمع پنج نفر برتر، نمایش قابل توجهی داشتند. ساناز امیریپور در مادههای ۱۰۰ متر رتبه چهارم و ۲۰۰ متر رتبه پنجم به دست آورد. شیما عابدینی نیز در پرتاب دیسک مقام چهارم و در پرتاب وزنه مقام ششم را کسب کرد. همچنین در بخش دو ۱۵۰۰ متر و پرش طول، یگانه سلیمانی و ندا شایق موفق به کسب رتبههای هشتم در مواد مربوطه شدند.