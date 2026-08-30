مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت:ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری نیله خرم آباد با هدف تأمین آب مورد نیاز زمین های دیم این منطقه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ علیرضا کاکاوند گفت:طرح ایستگاه پمپاژ ،شبکه آبیاری و زهکشی زمین های نیله خرم آباد با هدف تأمین آب مورد نیاز ۲۵۰ هکتار از زمین های دیم این منطقه و تبدیل آن به کشت آبی، پس از سالها تلاش مستمر، به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود:این طرح علاوه بر ایجاد زیرساخت آبیاری نوین در منطقه ،با پایداری تولید زمینه ی تحول معیشتی برای ۱۲۰ خانوار بهره بردار فراهم کرده است.

.وی بیان کرد:حفظ انسجام اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارتقای سطح درآمد خانواده ها، از پیامدهای اجرای این شبکه مدرن آبیاری در این منطقه است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت:در این طرح، ایستگاه پمپاژ اصلی با ظرفیت ۲۲۰ لیتر بر ثانیه و هد ۲۱۰ متر طراحی و راه اندازی شده و شبکه اصلی درجه یک و دو به طول ۱۵ کیلومتر برای توزیع عادلانه آب اجرا شده است.

کاکاوند افزود:همچنین استخر تعادلی سه هزار مترمکعبی، خط انتقال برق به طول ۳۰ کیلومتر و مسیر دسترسی پنج کیلومتری، تأسیسات این طرح را به سیستمی یکپارچه و کارآمد تبدیل کرده که آب را با حداقل تلفات و حداکثر راندمان به پای زمینهای کشاورزی می‌رساند.

وی با تأکید بر صرفه جویی در منابع آبی و گذار از روشهای سنتی گفت: مدیریت بهینه آب، کاهش هدررفت و افزایش بهره وری، از اهداف کلیدی این طرح بوده که با اجرای سامانه تحت فشار محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: ارزش ریالی این طرح بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.