همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی (ع) و امام جعفر صادق (ع) نیکوکاران استان با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، 240 واحد خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۲۶۶ نفر با مراجعه به مراکز اهدا خون استان، به منظور اهدا خون و کمک به بیماران مراجعه کردند.

کیان دهراب پور ادامه داد: از این تعداد مراجعه کننده ۲۴۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی در ادامه با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی در روز‌های گرم سال، گفت: با توجه به ضرورت تأمین ذخایر خونی، از تمامی هم‌استانی‌ها با هر گروه خونی دعوت می‌کنیم تا با حضور در مراکز اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.

کیان دهراب پور ادامه داد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان حداقل سه بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد و این اقدام خیرخواهانه در روز‌های خاص و مناسبت‌های مذهبی، تجلی‌گاه فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی مردم ایران اسلامی است.

۱۱ مرکز انتقال خون در این استان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است و ۶۲ مرکز در استان اصفهان از سازمان انتقال خون، فرآورده‌های خونی دریافت می‌کنند.