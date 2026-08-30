رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ، از اجرای حکم قطعی دادگاه در پلاک ٣١٩ اصلی موسوم به «سیبستان» به مساحت ٢٠٢متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شایگانی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای قانون و به منظور بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال حکم خلع ید ۲۰۲ مترمربع از اراضی پلاک سیبستان که به‌صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، با حضور مأموران یگان حفاظت اجرا شد. ارزش این اراضی رفع تصرف شده، بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی ساوجبلاغ با بیان اینکه هیچ‌گونه ساخت‌وساز و دیوارکشی در اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد، هشدار داد: متخلفانی که اقدام به فنس‌کشی، دیوارکشی و ایجاد مستحدثات در اراضی دولتی می‌کنند، باید بدانند که هزینه‌های انجام شده نه تنها مانع اجرای قانون نخواهد شد، بلکه با تخریب کامل این مستحدثات، علاوه بر اعاده اراضی به وضع سابق، هزینه‌های دادرسی و تخریب نیز بر عهده متخلف خواهد بود و در موارد متعدد، برخورد‌های کیفری و حبس نیز در انتظار ایشان است.

وی در ادامه به خریداران ملک در مناطق خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و روستا‌ها توصیه کرد: پیش از هرگونه معامله یا شروع عملیات عمرانی، حتماً نسبت به اخذ استعلام از اداره منابع طبیعی و بنیاد مسکن اقدام کنند تا فریب سودجویان را نخورند و سرمایه خود را در بستر‌های غیرقانونی هدر ندهند.