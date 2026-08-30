به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تبریک فرا رسیدن میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: خوزستان سرزمین شیعیان و محبان اهل بیت (ع) است.

وی ضمن تقدیر از خادمان اهل بیت (ع) در خدمت رسانی به شیعیان و محبان اهل بیت (ع) به ویژه در ایام اربعین حسینی تاکید کرد: ملت ایران با تاسی از مکتب اهل بیت (ع) امروز شجاعانه در مقابل استکبار جهانی ایستاده است و هیمنه آمریکا و ظالمان عالم را شکسته است.

تهیه و توزیع ۴۰ بسته کمک معیشتی به خانواده‌های نیازمندان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

موسسه حب آل رسول (ص) یکی از ۲۷ موسسه فعال خیریه در سطح خوزستان می‌باشد که به عنوان موسسه شاخص و تاثیر گذار در شهرستان کارون خدمات عام المنفعه و محرومیت زدایی انجام می‌دهد.