رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صدور مجوز ترخیص ۹۶۰ محموله وارداتی به وزن یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۱۵۸ تن محصولات کشاورزی در پنج ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیموری یانسری با اشاره به عملکرد بخش قرنطینه نباتی استان در پنج ماه نخست سال جاری گفت: در این مدت برای ۹۶۰ محموله وارداتی محصولات کشاورزی به وزن یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۱۵۸ تن مجوز ترخیص صادر شد و ۹ هزار و ۸۸۰ مترمکعب چوب نیز تحت نظارت‌های قرنطینه‌ای قرار گرفت.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این محموله‌ها را نهاده‌ها و محصولات اساسی مورد نیاز بخش کشاورزی تشکیل می‌دهند که تأمین و ورود به‌موقع آنها در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و پشتیبانی از زنجیره تولید نقش دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در این مدت ۷۰۵ هزار و ۶۷ تن جو دامی، ۸۱۱ هزار و ۸۴۹ تن ذرت دامی، ۱۶۶ هزار و ۶۸ تن سویا، ۱۲ هزار و ۵۳۳ تن گندم، ۱۵ هزار و ۷۹۱ تن کنجاله آفتابگردان و ۱۸ هزار و ۶۹۴ تن کلزا وارد کشور شده است.

تیموری یانسری گفت: روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ترکیه از مهم‌ترین کشورهای مبدأ این محموله‌های کشاورزی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: مجوز ترخیص محموله‌ها پس از بررسی اسناد و مدارک، بازرسی‌های قرنطینه‌ای و در موارد لازم، نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های تخصصی صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: این نظارت‌ها با هدف تسهیل تجارت قانونی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و جلوگیری از ورود و استقرار آفات و عوامل خسارت‌زای قرنطینه‌ای انجام می‌شود.