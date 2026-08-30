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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان گفت: تولید ناخالص داخلی استان حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و با توجه به ظرفیتهای گسترده مرزی، دریایی، اقتصادی و انسانی، افزایش سهم استان از اقتصاد کشور از اهداف مهم مدیریت منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهرداد عرب اول گفت: جمعیت سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین برآورد تا پایان سال ۱۴۰۴، سه میلیون و ۳۴۵ هزار نفر است که حدود ۳.۸ درصد جمعیت کشور را شامل میشود.
وی افزود: سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از حدود یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز، دسترسی به دریا، ۲ منطقه آزاد و یک منطقه ویژه اقتصادی، حدود ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ارتقای سهم استان از تولید ناخالص داخلی از اهداف مورد تاکید مدیریت استان است و ظرفیتهای موجود میتواند زمینهساز رشد بیشتر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری در این منطقه باشد.
وی سهم بخش خدمات در ارزش افزوده اقتصادی سیستان و بلوچستان را ۴۸.۱ درصد، کشاورزی را ۲۶.۴ درصد و صنعت و معدن را ۲۵.۵ درصد اعلام کرد.
عرب اول نرخ بیکاری سیستان و بلوچستان در بهار ۱۴۰۵ را ۸.۷ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با نرخ ۹.۱ درصدی کشور، وضعیت بهتری را نشان میدهد.
وی نرخ مشارکت اقتصادی سیستان و بلوچستان را ۳۲ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به جمعیت جوان استان، افزایش مشارکت اقتصادی نیازمند برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی گفت: تفاوت درآمد و هزینه خانوار روستایی در استان حدود ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، در حالی که میانگین کشوری این رقم ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
وی تاکید کرد: این شاخص ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد روستایی، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خانوارهای مناطق روستایی استان را نشان میدهد.
عرب اول با اشاره به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت استان پیشنهاد میشود این خطه بهعنوان پایلوت اجرای ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت انتخاب شود.
وی افزود: توسعه خدمات پزشکی از راه دور و الکترونیکیکردن خدمات پزشکی با توجه به وسعت استان و فاصله زیاد برخی مناطق از مراکز درمانی، از نیازهای مهم سیستان و بلوچستان است و اجرای آزمایشی این طرح میتواند تجربهای مناسب برای سایر مناطق کمبرخوردار کشور باشد.