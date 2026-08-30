شعب مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی تهران، ۸ فقره پرونده مالی با ارزش مجموع بیش از ۵۰۷ میلیارد ریال را به صلح و سازش ختم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف تهران، شعب مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی تهران با تلاش مستمر، ۸ فقره پرونده مالی با ارزش مجموع بیش از ۵۰۷ میلیارد ریال را به صلح و سازش ختم کردند.

محمد تیموری سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی گفت: شعب ۶۱۶، ۶۱۲ و ۶۴۰ با برگزاری جلسات مذاکره و میانجی‌گری، موفق شدند پرونده‌های مطالبه وجه و چک را با جلب رضایت طرفین خاتمه دهند.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی تهران افزود: موفقیت در حل‌وفصل این پرونده‌ها، ظرفیت بالای شورای حل اختلاف را در استفاده از گفت‌و‌گو و میانجی‌گری نشان می‌دهد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد افزایش روزافزون پرونده‌های منتهی به صلح و سازش باشیم.