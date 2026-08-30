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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: واحد صنعتی تولید انواع محصولات بتنی و تیرچه فولادی با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر در شهرک صنعتی محمدآباد شهرستان هامون به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی گفت: واحد صنعتی تولید انواع محصولات بتنی و تیرچه فولادی در ششمین روز از هفته دولت با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرک صنعتی محمدآباد شهرستان هامون افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۱۶ هزار مترمربع احداث شده و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی برای تولید محصولات بتنی و تیرچه فولادی در منطقه ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این طرح با هدف توسعه ظرفیتهای تولیدی، تأمین بخشی از نیاز بازار و تسریع در اجرای پروژههای فنی و عمرانی شهرداری محمدآباد و مناطق پیرامونی به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: راهاندازی این واحد تولیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید در منطقه، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر را فراهم کرده و میتواند در تقویت فعالیتهای صنعتی و عمرانی شمال استان نقش مؤثری داشته باشد.
راشکی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی از اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان است و تلاش میکنیم با توسعه زیرساختها، زمینه حضور و فعالیت بیشتر سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی فراهم شود.
وی با اشاره به دیگر طرحهای صنعتی افتتاحشده در هفته دولت امسال گفت: در دومین روز از هفته دولت نیز ۲ طرح صنعتی دیگر با سرمایهگذاری ۳۱۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر در شهرک صنعتی زاهدان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این طرحها با حضور «مجیب حسنی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری رسید.
راشکی همچنین از بهرهبرداری ۱۰ پروژه زیرساختی در شهرکهای صنعتی استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژهها ۴۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و استانی هزینه شده است.
وی افزود: اجرای طرح های زیرساختی با هدف ارتقای خدمات و امکانات شهرکهای صنعتی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای فعالیت صاحبان صنایع و کارآفرینان انجام شده است.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی در کنار حمایت از واحدهای تولیدی، نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان دارد.
وی با اشاره به نامگذاری هفته دولت امسال با شعار «دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای دولت در حوزه تولید و صنعت و همچنین تبیین اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات و توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش خصوصی است.