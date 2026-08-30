معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: برای نخستین بار در کشور سهام ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در قالب پذیره نویسی عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محسن طرزطلب اظهارداشت: این طرح با هدف تسهیل مشارکت عمومی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌مندی مردم از منافع اقتصادی تولید برق پاک اجرا می‌شود.

طرزطلب با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای عرضه سهام این صندوق طرح اظهار کرد: پذیره نویسی این صندوق طرح به همه هموطنان فرصت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و کسب سود از این بازار جدید را ارائه خواهد کرد تا بدون درگیر شدن در مسیر‌های اخذ مجوز نیروگاه داری در عرصه تجدیدپذیر‌ها را تجربه کنند.

وی افزود: قیمت‌گذاری این عرضه با رویکرد تسهیل مشارکت عمومی انجام شده و تلاش بر این است که زمینه حضور گسترده مردم در سرمایه‌گذاری حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.

رئیس سازمان ساتبا با اشاره به روند شتابان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور با عبور از مرز ۵۸۰۰ مگاوات، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و در دولت چهاردهم، ظرفیت خورشیدی کشور نسبت به ابتدای این دوره که حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ مگاوات بود، حدود ۷ برابر افزایش یافته است.

طرزطلب ادامه داد: در حال حاضر روند اجرای طرح‌های خورشیدی با شتاب قابل‌توجهی در حال انجام است و به‌طور متوسط هفته‌ای حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور افزوده می‌شود.

وی تأکید کرد: تداوم این روند، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، زمینه کاهش ناترازی برق، تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردم در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور را فراهم خواهد کرد.