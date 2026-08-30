مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران، اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیین بدرقه کاروان ورزش ایران، اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، شنبه (۷ شهریور) با حضور آقای احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

مسئولان ارشد ورزش کشور، روسای فدراسیون‌های ورزشی، ورزشکاران، مربیان و کادر سرپرستی تیم‌های ملی در این مراسم نیز حضور داشتند.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۱ مهر به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود.