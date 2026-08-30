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با پایان یافتن گرمای هوا در استان همدان، فرصت مناسبی برای گردشگران فراهم شده تا از جاذبههای تاریخی و گردشگری این استان بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همدان دارای جاذبههای تاریخی، طبیعی، تفریحی و موزههایی است که هر یک جاذبهای منحصربهفرد محسوب میشوندو غار علیصدر، آرامگاه بوعلیسینا، آرامگاه باباطاهر، محوطه تاریخی هگمتانه و کتیبههای گنجنامه از جمله آثار پربازدید در این شهر هستند.
سنگ نوشتههای گنج نامه، تپه هگمتانه و گنبد علویان در همدان، حمام حاج آقا تراب نهاوند، خانه لطفعلیان ملایر و آرامگاه میررضی الدین آرتیمانی و بقعه حیقوق نبی (ع) در تویسرکان از جمله مهمترین آثار تاریخی و باستانی استان همدان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد.