به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همدان دارای جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، تفریحی و موزه‌هایی است که هر یک جاذبه‌ای منحصر‌به‌فرد محسوب می‌شوندو غار علیصدر، آرامگاه بوعلی‌سینا، آرامگاه باباطاهر، محوطه تاریخی هگمتانه و کتیبه‌های گنجنامه از جمله آثار پربازدید در این شهر هستند.

سنگ نوشته‌های گنج نامه، تپه هگمتانه و گنبد علویان در همدان، حمام حاج آقا تراب نهاوند، خانه لطفعلیان ملایر و آرامگاه میررضی الدین آرتیمانی و بقعه حیقوق نبی (ع) در تویسرکان از جمله مهمترین آثار تاریخی و باستانی استان همدان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد.